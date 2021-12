Reggio Calabria: al cine teatro “Il Metropolitano“ il grande evento canoro “A star is born”

9 Dicembre 2021 14:50

Manca poco per il grande evento canoro “A star is born”, kermesse canora giunta alla sua terza edizione e in programma domenica 12 Dicembre alle ore 17, al cine teatro “Il Metropolitano“. Un’opportunità per tanti giovani artisti calabresi e non, voluta ed organizzata dai direttori artistici Domenico Panetta e Marco Capone che hanno pensato ad un format con due categorie di concorso: Cover e Inediti.

Sarà una giuria tecnica a decretare i vincitori delle categorie con l’assegnazione di premi in denaro e trofei. “Questa terribile pandemia ha purtroppo fermato e penalizzato tanti settori compreso quello artistico ma ripartiamo con prudenza dando vita ad una manifestazione che permette ai nostri talenti di esibirsi – afferma l’organizzatore Panetta -. La serata, condotta da Mariangela Zaccuri, sarà un piacevole momento per stare insieme, in sicurezza, ascoltare buona musica ma anche, una vetrina per tanti artisti, pronti a mettere alla prova tutto il loro impegno, l’abnegazione, la propria vocalità”. A ricordare le due sezioni di concorso, Marco Capone: “Per la Cover sarà assegnato al primo classificato un premio in denaro di 300 euro mentre al secondo e al terzo andrà un trofeo. Per la categoria inediti invece, – continua il giovane organizzatore – il vincitore avrà l’opportunità di creare un video musicale diretto dal maestro Francesco Versaci mentre agli altri due classificati, la consegna di un trofeo”. La musica è come la vita: si può fare in un solo modo, insieme. Domenico e Marco lo sanno bene e, con amore e passione, da anni, si impegnano a diffondere in città una musica il cui obiettivo è parlare chiaramente al cuore dei giovani spronandoli a non aver paura e a lottare per una società più uguale e più giusta.