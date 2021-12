Reggio Calabria: a piazza Sant’Ambrogio open day per eidenziare carenze e disagi del quartiere

13 Dicembre 2021 14:42

Desiderosi di costruire un fronte comune nella sfida di dare un volto nuovo al quartiere, i cittadini hanno risposto con una massiccia partecipazione all’open day, organizzato dall’associazione “NOI PER SANTA CATERINA”

Sabato 11 e domenica 12 dicembre 2021, si è tenuto, presso la piazza Sant’Ambrogio, un open day, organizzato dall’Associazione NOI PER SANTA CATERINA per sottolineare, con prove documentali, carenze e disagi del quartiere con lo scopo di sensibilizzare e di coinvolgere la comunità rionale e, al contempo, l’Amministrazione Comunale per sollecitare e promuovere le possibili soluzioni.

L’evento ha avuto un grande riscontro e ciò è attestato dai numerosi visitatori presenti, dai tanti commenti positivi, dalle diverse esortazioni a proseguire in questa direzione nonché dalle parecchie “firme” di adesione e di sostegno all’iniziativa.

“Cambiare il volto del nostro quartiere cooperando”, questo è in sintesi il messaggio chiave dell’associazione.

Forte del grande riscontro da parte della comunità rionale, in linea con la logica del “cambiamento”, il presidente dell’Associazione, Giuseppe Serranò, ha subito contattato la segreteria del primo cittadino per fissare un incontro con l’obiettivo di mettere in luce le criticità e quindi SOLLECITARE, in tempi brevi, la messa in atto degli opportuni interventi.