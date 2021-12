Reggio Calabria: a Palazzo San Giorgio la presentazione del Trofeo Bronzi e Trofeo dello Stretto

1 Dicembre 2021 09:28

Reggio Calabria: la gara podistica di livello internazionale si volgerà domenica nella splendida cornice del Lungomare “Italo Falcomatà”

È in programma oggi, mercoledì 1 dicembre alle ore 10, la conferenza stampa di presentazione dell’evento sportivo Trofeo dei Bronzi e Trofeo dello Stretto che avrà luogo interamente sul Lungomare “Italo Falcomatà” domenica 5 dicembre. La manifestazione, una gara podistica di interesse nazionale a cui parteciperanno atleti di livello internazionale, è svolta in collaborazione con la Città Metropolitana, il Comune di Reggio Calabria, il Coni regionale e la FIDAL Regionale. La gara, inoltre, andrà a concludere il campionato Fidal regionale su strada e vedrà la partecipazione di tutta la Nazionale A.I.A. (Associazione Italiana Arbitri di calcio) che ha scelto Reggio Calabria come seconda tappa del proprio campionato. L’incontro avrà luogo a Palazzo San Giorgio nella sala antistante l’aula “Pietro Battaglia” del Consiglio comunale.