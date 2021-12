Reggio Calabria: a Natale il Lions Club Host al fianco della Piccola Opera “Papa Giovanni Paolo II”

18 Dicembre 2021 10:52

Reggio Calabria, si rinnova anche quest’anno il tradizionale incontro tra il Lions Club e la Casa Accoglienza “Piccola Opera Papa Giovanni Paolo II”

Anche quest’anno si rinnova il tradizionale incontro tra il Lions Club Reggio Calabria Host e la Casa Accoglienza “Piccola Opera Papa Giovanni Paolo II”. Alle prime luci della sera dello scorso 16 dicembre si sono presentati alle porte del Centro diocesano di via Ferraris dei Babbi Natale speciali, che hanno consegnato alle operatrici dei doni destinati ai bambini che vi si trovano accolti. Dei Babbi Natale che avevano le sembianze dei responsabili del Service “Per il sorriso di un bambino” del Lions Club Reggio Calabria Host. Una delegazione guidata dal Presidente del Club Giuseppe Strangio a cui hanno preso parte Sandro Borruto, responsabile del Service, e il socio Pino Tripodi, ha recapitato un regalo per i bambini della Casa Accoglienza. Si tratta di un gesto di solidarietà e di amore in occasione delle festività natalizie che i Lions del Club Host hanno inteso promuovere anche quest’anno mettendo in rete le energie dei Club. Il Service a livello Distrettuale si ripete da 24 anni e porta un sorriso sul viso dei bambini meno fortunati che hanno bisogno più di altri di una carezza e di un gesto di affetto, specie ora che la pandemia in atto rende tutto più difficile e precario.

Attualmente la Casa Accoglienza “Piccola Opera Papa Giovanni Paolo II” accoglie 12 donne e 15 bambini. Il Centro svolge servizi a favore di donne in difficoltà, con o senza figli, o vittime di violenza. Le donne e i bambini accolti dal Centro sono seguiti da una equipe multidisciplinare. I bimbi sono quasi tutti inseriti nelle scuole cittadine, ed alcuni di loro frequentano gli scout della parrocchia vicina.

Le operatrici del Centro che hanno accolto i Lions, testimoniano che in epoca Covid si sono letteralmente moltiplicate le richieste di intervento a seguito di violenza sulle donne, anche domestica. Molte donne trovano il coraggio di sporgere denuncia contro i loro aguzzini ma poi si scontrano con le difficoltà del quotidiano e grazie alla Piccola Opera trovano conforto e aiuto concreto. Il Reddito di Libertà, chiariscono le operatrici, riconosciuto a favore delle donne che subiscono violenza è sicuramente un primo prezioso ausilio, ma la strada da fare per offrire reali prospettive di futuro a chi ha subito violenza e si trova in difficoltà sono tuttora ancora molto lunghe e difficili.

Giocattoli ma non solo, quindi. “Abbiamo ritenuto necessario fornire il nostro piccolo aiuto al Centro, offrendo la possibilità di acquistare in un centro specializzato presidi sanitari, alimenti per bambini o qualsiasi altra cosa sia loro necessaria per affrontare con maggior serenità le festività Natalizie”, ha aggiunto il Presidente Strangio. “Questi Service si inseriscono perfettamente nelle molteplici iniziative che il Lions Club Reggio Calabria Host, nonostante le limitazioni imposte dalla pandemia, ha inteso porre in essere in occasione del Natale e si collocano nel solco della migliore tradizione Lionistica orientata al “we serve”. Un motto che potremmo definire la costituzione materiale dei Lions, la nostra Stella Cometa che guida il cammino del servizio verso chi ha più bisogno” ha concluso il Presidente Strangio.

Le donne e i bambini ospitati nel Casa Accoglienza, con l’ausilio delle validissime operatrici, hanno realizzato dei bellissimi manufatti natalizi, intessuti e realizzati a mano, che possono essere acquistati recandosi al Centro con offerta libera, il cui ricavato andrà a favore delle opere benefiche realizzate dalla Piccola Opera. Ciascuno potrà quindi dare una mano concreta tenendo per sè e la propria famiglia un oggetto natalizio frutto dell’impegno e della creatività di chi ha voglia di dare il proprio contributo.