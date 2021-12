Reggio Calabria, l’8 dicembre Mangià fa il bis perfetto: Crespellata e musica live con Augusto Favaloro, il programma

6 Dicembre 2021 18:50

Festa dell’Immacolata all’insegna della tradizione da Mangià: a partire dalle ore 11 via alla crispellata, garantiti fantastici gusti classici e gourmet, mentre dalle 12 ci sarà l’esibizione del cantautore Favaloro

Che Festa dell’Immacolata sarebbe senza le tradizionali crespelle? Per ogni 8 dicembre che si rispetti, da Mangià torna a ripetersi la classica usanza gastronomica tutta reggina. Presso il locale dell’influencer Bruno Crucitti, situato in Via Tommaso Campanella e poco più avanti del Duomo di Reggio Calabria, come ogni anno a partire, dalle ore 11 si inizieranno a friggere le crespelle. Da quelle classiche con acciughe, pomodori secchi e ricotta, a quelle più dolci con zucchero e nutella, passando per quelle gourmet con salmone, prosciutto crudo e tartufo, capocollo e miele, che sono le vere e proprie specialità della casa.

Inoltre, per rendere ancora più gioiosa la mattinata di festa, alle 12 si esibirà l’artista Augusto Favaloro, cantautore calabrese di successo, famoso soprattutto per la canzone “Love in Reggio Life”. Insomma, la tradizione culinaria che si abbina a quella musicale, magari il tutto accompagnato anche da un buon bicchiere di vino calabrese. Certamente un ottimo programmino per trascorrere l’8 dicembre in compagnia, mangiando e divertendosi.