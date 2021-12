Reggio Calabria: controlli della Polizia Locale, 6 denunce per vari reati. Condannato un uomo per aver diffamazione

14 Dicembre 2021 21:04

Reggio Calabria, controlli della Polizia locale: nell’ultima settimana deferite sei persone. Condannato un uomo per diffamazione aggravata del Corpo di Polizia Locale.

Negli ultimi giorni, a seguito di specifiche attività di istituto, la Polizia Locale di Reggio Calabria ha denunciato sei persone a piede libero per vari reati tra i quali guida in stato di ebbrezza, appropriazione indebita e abuso edilizio. Le attività si inquadrano nel più ampio e generale dispositivo di controllo implementato in prossimità delle festività natalizie e che si gioverà anche di ulteriori innesti di personale a tempo determinato finanziato con proventi ministeriali del progetto sicurezza urbana. Personale (10 unità) che sta ultimando il prescritto ciclo formativo e sarà in servizio per tre mesi. Ed è sempre di questi giorni la notizia di una condanna di un cittadino residente in provincia che l’anno scorso aveva diffamato su un noto social network il Comandante della Polizia Locale e tutti gli agenti, apostrofandoli con epiteti offensivi del decoro e del bu