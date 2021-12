Reggio Calabria, 339 milioni di deficit pari a 1.938 euro ad abitante: a quanto ammonterebbe il piano del Governo per la città dello Stretto

15 Dicembre 2021 17:47

Disavanzo economico delle città metropolitane: anche Reggio Calabria tra i comuni in difficoltà e che necessitano di denaro fresco per potersi riprendere

Il Governo italiano starebbe pensando, come scritto ieri, a un nuovo sostegno finanziario per alcune città metropolitane in pre-dissesto. I numeri di alcuni comuni sono infatti allarmanti e richiamano a un urgente intervento spalmato su più anni, chiedendo in cambio impegni su fiscalità, riscossione, patrimonio e personale.

Tra le città metropolitane in difficoltà – che sono 9 su 14 – oltre a Napoli, Palermo e Torino, c’è anche Reggio Calabria. Tutte loro sono accomunate, purtroppo, da buchi di bilancio abbastanza evidenti. Per Napoli, come si legge su Il Sole 24 Ore, si parla si 2,47 miliardi di deficit. 888,4 milioni di disavanzo si trovano a Torino, 602 a Palermo, 507 a Roma e 339, appunto, a Reggio Calabria, che significano 1.938 euro ad abitante. Praticamente, in totale, 5 miliardi di euro circa di debito tra tutte le città metropolitane.

E’ così che entra in gioco il piano straordinario del Governo. Sempre Il Sole 24 Ore scrive di 150 milioni di euro circa, che andrebbero così suddivisi: