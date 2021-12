Reggina, tre positivi al Covid nella sera della vigilia di Natale

24 Dicembre 2021 23:34

La Reggina ha annunciato la positività al Covid di tre componenti del gruppo squadra

“Reggina 1914 comunica che sono stati riscontrati tre casi di positività al Covid-19 tra i componenti del gruppo squadra”. Si apre così la nota del club amaranto, che nella sera della vigilia di Natale ha annunciato la positività al Covid di tre componenti del gruppo squadra.

“Il club – si legge ancora – ha subito messo in atto le procedure previste dalla normativa vigente. I soggetti in questione, unitamente all’intero gruppo squadra, sono stati posti in isolamento domiciliare in attesa di un nuovo ciclo di tamponi molecolari, previsto per giovedì 30 dicembre”. Da precisare che da ieri il club ha concesso 8 giorni di riposo alla squadra, che si ritroverà al Sant’Agata giorno 2 gennaio.