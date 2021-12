Reggina, Toscano conferma: “Menez fuori per scelta tecnica”

18 Dicembre 2021 16:32

L’allenatore amaranto Mimmo Toscano, al termine di Como-Reggina, conferma il motivo della mancata convocazione a Menez: “scelta tecnica”

“Si è allenato”, è stato detto in conferenza, ma poi non è comparso tra i convocati. La mancata chiamata a Jeremy Menez per Como era già stato un segnale e, dopo le opportune verifiche della nostra redazione, è diventato anche certezza: tra il francese e la Reggina l’avventura è praticamente al capolinea (qui tutti i dettagli di quanto scritto ieri). Mister Toscano ha dato un’ulteriore spiegazione alla mancata convocazione del numero 7: “è fuori per scelta tecnica”, ha detto nel post Como-Reggina. Su Ricci e Tumminello, invece, il problema è fisico: “Ricci non si è ripreso da una botta al ginocchio, mentre Tumminello non si è allenato, ma si aggregherà al gruppo”.