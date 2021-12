Reggina, che gesto della Curva Sud: raccolta fondi per i bambini in difficoltà al GOM di Reggio Calabria

29 Dicembre 2021 17:49

Iniziativa lodevole da parte dei Diffidati Liberi, movimento ultras della Curva Sud della Reggina: raccolta fondi per i bambini in difficoltà

Un’iniziativa lodevole, da elogiare, in un periodo di certo non semplice. E’ quella messa in atto dai Diffidati Liberi, movimento ultras della Curva Sud della Reggina, che con un post su Facebook hanno annunciato che “in occasione della festa dell’Epifania di giorno 6 gennaio promuovono una raccolta fondi il cui ricavato servirà ad acquistare dolci e giocattoli che, insieme alle ‘calze della befana’, verranno donati ai bambini in difficoltà. Provvederemo – si legge ancora nella nota – a consegnarli ad un’associazione specifica e presso il reparto pediatrico dell’Ospedale di Reggio Calabria”. Di seguito la nota completa con le credenziali utili per il bonifico, tra cui Iban e causale.