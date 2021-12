Reggina, dentro i numeri di un periodo da incubo: perché con l’Alessandria è una gara spartiacque (per ora)

6 Dicembre 2021 12:22

Numeri molto negativi, per la Reggina, nelle ultime 4 partite: ecco perché considerare la gara contro l’Alessandria una gara spartiacque nel breve-medio periodo

Se parlare di ultima spiaggia è bestemmia, definire il futuro prossimo uno spartiacque non lo è. La Reggina, domenica sera contro l’Alessandria, si gioca tanto dei suoi obiettivi nel breve-medio periodo. Per fortuna c’è un girone di ritorno intero, ancora, e per fortuna le cose – 12 mesi fa – erano molto più complicate. Per fortuna – anche, ci aggiungeremmo – la squadra di Aglietti ha messo abbastanza fieno in cascina, fino al derby, tale da poter affrontare la recente batosta in una posizione abbastanza tranquilla di classifica, pure perché dietro non corrono.

Ma questo incipit apre alle riflessioni in vista della prossima gara: pur cominciando a prendere coscienza di una graduatoria da guardare in maniera diversa rispetto a poche settimane fa, infatti, ancora non ci si è abituati del tutto a guardare indietro. Neanche avanti, per ora, in realtà. Diciamo che la Reggina è a metà, ma può ancora mantenere certe distanze senza affanno. E’ qui che entra in gioco l’Alessandria e il concetto di spartiacque. Non per sempre, sia chiaro, perché in Serie B basta poco per rialzarsi ma anche poco per sprofondare, ma è spartiacque sicuramente per il periodo a cavallo tra vecchio e nuovo anno e in ottica mercato. Insomma, il match di domenica sera è più importante di quanto si potesse pensare. Alla Reggina, al momento, servono infatti episodi positivi, certezze, buone e incoraggianti prestazioni, magari andare in vantaggio e non subire. E, pur considerando la B equilibrata, non si esagera nel dire che l’Alessandria è un avversario alla portata e occasione ghiotta per rilanciarsi. Fare bene potrebbe significare cancellare il periodo negativo e rialzarsi; non raccogliere nulla, invece, aprirebbe scenari diversi nel breve. E cioè, in quel caso sì, cominciare seriamente a guardare indietro nell’attesa di capire come la società vorrà muoversi dal punto di vista tecnico e nel mercato. Ma sono ipotesi, per ora, da non prendere in considerazione, ipotesi a cui preferiremmo non pensarci.

Ciò a cui bisogna invece pensare, perché non si tratta di riflessioni o di opinioni, sono i numeri delle ultime quattro partite. Numeri che hanno stravolto e rivoluzionato quanto fatto fino a Reggina-Cremonese. Alla vigilia di quella sfida si parlava di squadra solida, di miglior difesa, ma anche di attacco sterile. Ecco, da quel giorno sono peggiorati entrambi i dati. 10 i gol subiti nelle ultime quattro gare (nona difesa del torneo), solo 2 segnati, per un totale di 15 che pongono l’attacco amaranto al terzultimo posto al pari di Alessandria e Vicenza e davanti solo a Cosenza e Pordenone. E, sempre restando in zona offensiva, emerge la poca varietà di uomini andati a segno, solo 5: Galabinov e Montalto hanno sul gruppone più del 50% delle reti segnate, poi 2 Menez e uno a testa per Bellomo, Rivas e Hetemaj.

Ultimo dato, importante quanto quelli sopra, riguarda gli avversari: quando mancano soltanto tre gare al giro di boa, si può tranquillamente affermare che la Reggina ha vinto soltanto una volta contro le squadre che stanno nella parte sinistra della classifica. Successo contro il Perugia e pari contro Monza e Frosinone. Per il resto, il vuoto: solo sconfitte. Una statistica che, fino a qualche settimana, poteva essere anche casuale, ma che ora denota probabilmente anche una mancanza di personalità quando si affronta un avversario più forte. Gran parte dei punti ottenuti dagli amaranto, infatti, sono avvenuti con squadre della parte destra. E’ il motivo per cui considerare, ancora di più, il match con l’Alessandria uno spartiacque importantissimo…