Reggina, grandi passi avanti per il manto erboso del Granillo. Iiriti: “in 4 giorni compiuto un miracolo”

23 Dicembre 2021 21:02

La Reggina ha fatto passi in avanti per quanto concerne i lavori del manto erboso del Granillo: le parole dei dirigenti Iiriti e De Lillo

Ottimi passi in avanti, da parte della Reggina, per ciò che concerne i lavori relativi al manto erboso del Granillo, in sofferenza da inizio stagione. Il Direttore Generale Iiriti, attraverso i canali social del club, ha sottolineato il vero e proprio “miracolo” effettuato in questi giorni. L’intenzione era ovviamente di mettere a nuovo il terreno di gioco per Reggina-Brescia, inizialmente prevista per domenica 26 dicembre, ma dopo il rinvio causa Covid la società avrà più tempo per sistemare il campo in vista della sfida ora programmata per il 15 gennaio.

“Fin dal momento del mio arrivo – le parole di Iiriti, che ha seguito personalmente tutte le fasi degli interventi di rifacimento – avevo già affermato che le condizioni del terreno di gioco rientravano tra le priorità da affrontare. Giovedì scorso, abbiamo effettuato un sopralluogo con la Lega, che ci aveva esortato ad intervenire immediatamente su una parte del manto erboso. In soli quattro giorni, lavorando senza sosta, siamo riusciti a compiere un vero e proprio miracolo, portando a compimento una operazione che avrebbe richiesto almeno un mese di tempo. Dal 27 dicembre verranno apportate ulteriori migliorie, con l’obiettivo di giungere alla prossima partita in casa con un terreno adeguato alla categoria in cui giochiamo ed alla nostra storia ultracentenaria”.

Il problema principale era quello dell’area di rigore, che non riusciva ad assorbire bene l’acqua. Questa mattina, a Reggina Tv, il General Manager Fabio De Lillo ha illustrato la situazione in merito: “abbiamo messo le tubazioni, tolto il prato e abbiamo fatto arrivare da Verona i rotoli del campo – ha detto – I nostri tecnici hanno messo i tubi di drenaggio. Noi eravamo pronti per giocare il 26 per seminare poi il prato nella sosta”.