Reggina, Iiriti tra voci societarie e mercato: “ecco cosa dico su Folorunsho e Menez. E sull’acquisizione del Granillo…”

27 Dicembre 2021 22:24

Gli altri argomenti trattati dal direttore generale amaranto Vincenzo Iiriti alla web tv ufficiale della Reggina: Granillo, mercato e voci societarie

Non si è parlato solo di Covid. Nel lungo intervento che il direttore generale della Reggina Vincenzo Iiriti ha concesso ai canali ufficiali del club, sono stati anche trattati temi sportivi, di mercato e riguardanti il Granillo. Di seguito i temi affrontati a “Passione amaranto”.

TERRENO DI GIOCO GRANILLO – “Devo essere sincero: il problema in parte lo abbiamo risolto. In soli quattro giorni abbiamo fatto un lavorone, un miracolo, quello che normalmente si sarebbe fatto in un mese. Ci siamo subito messi in moto dopo l’incontro con la Lega. Già così il colpo d’occhio è importante. Ci tengo a precisare che oggi sono iniziati ulteriori lavori che porteranno alla prossima partita, quella del 15 gennaio, con un terreno di gioco quasi perfetto. Le brutte scene viste in tv credo che non si vedranno più. Si tratta della stessa ditta che ha lavorato sui campi del Sant’Agata”.

MERCATO – “La strategia è cambiata soprattutto per il cambio di allenatore, una sistemata va data con qualche uscita anche per via di chi ha giocato poco, ma pure qualche ritocco va fatto. Folorunsho? E’ un ottimo giocatore, rientra negli Under, ma allo stato attuale non c’è alcuna trattativa in corso con nessuno. Menez? E’ un giocatore della Reggina, per ora rimane tale e a gennaio faremo le nostre valutazioni su tutta la rosa, su eventuali uscite per chi ha giocato meno”.

GRANILLO – “In realtà l’acquisizione del Granillo rientra tra le priorità di cui devo lavorare. Però c’è la necessità di un bando da parte del Comune e quando ci sarà, che sia acquisizione o affidamento per più anni, la Reggina manifesterà il proprio interesse tra le sedi opportune”.

IL RUOLO DEL DG – “Il presidente nello specifico non mi ha chiesto niente se non di sistemare un paio di situazioni amministrative all’interno della società, dando anche una mano a livello sportivo. Non c’è nulla di tragico da sistemare, vanno solo organizzate delle situazioni che potevano essere gestite meglio”.

LE VOCI SOCIETARIE – “Purtroppo devo dare delle giustificazioni a una cosa completamente inesistente, rispondere a una domanda senza alcun tipo di verità. Si continua a dire che la società è stata venduta, che ci sono quote vendute. Quando io sono tornato qui ho chiesto al presidente la garanzia che non venisse venduta la società e lui mi ha confermato, ribadendo poi lo stesso durante la mia conferenza di presentazione. Chiunque fa uscire delle notizie infondate su questo argomento non ha a cuore la Reggina, sono convinto di questa cosa. Da quando sono rientrato qui non ho visto nessuno che è venuto a chiedere l’acquisizione, neanche una quota. Il club rimane al 100% di proprietà del presidente Gallo. La situazione economica non è tragica, gli stipendi sono stati regolarmente pagati, il terreno di gioco è stato fatto a spese esclusive della società”.