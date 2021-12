Reggina, il Dg Iiriti: “ci sono altri positivi al Covid, valutiamo se avanzare qualche richiesta”

27 Dicembre 2021 22:18

Il dg della Reggina Vincenzo Iiriti ha annunciato la positività al Covid di altre componenti del gruppo squadra, dopo i 5 già ufficializzati

Anche la Reggina alle prese con il Covid. Quello che per la squadra amaranto sembrava non essere un problema, a fronte dei positivi in tanti altri club cadetti, è diventato tale dopo i tre positivi annunciati la sera della vigilia di Natale e gli altri due di questa mattina. Ma non è finita qui, perlomeno a detta del direttore generale del club Vincenzo Iiriti, intervenuto a “Passione amaranto”, sui canali ufficiali della società. “Altri componenti del gruppo squadra – ha detto – sono risultati positivi, ma stiamo aspettando la conferma da parte dell’Asp”. Saranno più di 5, dunque, i casi all’interno del gruppo squadra che, è bene ribadirlo, non riguardano solo i calciatori ma anche lo staff.

Per fortuna, però, chi risulta contagiato sta bene: “quasi tutti i positivi del gruppo – conferma Iiriti – sono asintomatici, non presentano sintomi a parte qualcuno con minimi di febbre. Speriamo che dai tamponi del 30 i positivi possano negativizzarsi, altrimenti rischiamo di avere dei problemi per la partita del 15. Se quel giorno si ripresenta la stessa problematica, cosa fare? Bella domanda, in realtà i tempi ci stanno per negativizzarsi ma il problema non sarebbe solo delle partite ma anche degli allenamenti. Stiamo monitorando tutta la situazione, cercheremo di essere pronti con l’anno nuovo per vedere se sia il caso di avanzare qualche richiesta. Se tra qualche giorno dovessimo trovarci in questa situazione, l’Asl potrebbe bloccare la squadra, ma valuteremo solo tra qualche giorno se intervenire o meno”.