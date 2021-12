Reggina, i saluti di fine anno di Gallo: “ecco cosa butterei di quest’anno e cosa non rifarei se tornassi indietro”

30 Dicembre 2021 21:43

Saluto di fine anno e bilanci per il presidente della Reggina Luca Gallo: la sua intervista ai canali ufficiali

Bilancio di fine anno per la Reggina e per il suo presidente Luca Gallo, che ha voluto salutare i tifosi amaranto in un’intervista concessa ai canali ufficiali del club. Ma si parte da dietro, dall’inizio, dagli ultimi tre anni: “a livello sportivo credo che siano stati tre anni buoni – ha detto – abbiamo portato via la Reggina dall’inferno della Serie C, vincendola subito e portando la squadra in B, campionato più consono al club, anche se non è il suo, secondo me”.

“Cosa farei se potessi tornare indietro? Certamente ricomprerei la Reggina – chiosa – è la base di tutto. Cosa non farei? Magari qualche decisione che ho preso che col sennò di poi mi sarei evitato. Ci vorrebbe un po’ più di tempo per poterle elencare tutte”. Poi si passa al rapporto con De Lillo, il General Manager: “con Fabio non c’è solo un rapporto lavorativo, ma di amicizia. E’ sempre molto presente con me, è appassionato, ci tiene tanto alla Reggina e alla sua posizione all’interno del club. Soprattutto nei momenti brutti si può contare su di lui. Difetti? Un paio ne ha, ma me li vorrei tenere per me”.

Poi il passaggio al futuro: “come presidente, per il futuro mi auguro di avere buoni risultati a livello sportivo e societario, anche se questi ultimi sono meno visibili dei primi. Cerco di lavorare per far sì che la Reggina vada sempre meglio, ma dipende da tante cose. Spero che l’anno in corso non sia peggiore di quello passato, anche se alla fine siamo riusciti a salvarci e a sfiorare i playoff. Ecco, quest’anno spero nei playoff, anche se non sono cose che si possono promettere. Cosa butterei via? Il Covid e tutta la crisi economica devirante. Per l’anno nuovo vorrei che non ci fosse più, sarebbe un qualcosa di straordinario per tutti”.

Ultimo, il messaggio per i tifosi amaranto: “è quello che manderei a me stesso, spero che la loro passione per la Reggina non verrà mai meno. Sono convinto che gli spalti del Granillo torneranno nuovamente a urlare e gridare, auguro a loro e a me stesso da tifoso di avere grandi soddisfazioni”.