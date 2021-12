Reggina, nuovo dl cambia ancora le norme negli stadi: capienza massima al 50%

29 Dicembre 2021 23:30

Oltre la riduzione di capienza, ai tifosi è permesso entrare allo stadio soltanto se in possesso di Super Green Pass (due dosi di vaccino o guarigione) e con obbligo di mascherina Ffp2

È terminato in serata il Consiglio dei ministri che ha approvato il decreto legge con le nuove norme sulle quarantene e sull’utilizzo del green pass rafforzato. All’interno del testo un capitolo riguarda però anche le capienze: il dl prevede che saranno consentite al massimo al 50% per stadi e impianti all’aperto e al 35% per i palazzetti al chiuso. Ciò significa dunque che aumentano le regole per le società di calcio, anche la Reggina si dovrà adeguare. Con il Granillo alla metà della capienza, significa che per le gare interne la squadra amaranto potrà ospitare poco più di 11 mila spettatori. Ovviamente è necessario ricordare che ai tifosi è permesso entrare in un impianto sportivo soltanto se in possesso di Super Green Pass (due dosi di vaccino o guarigione) e con obbligo di mascherina Ffp2.

Le nuove norme dovrebbero entrare in vigore per i campionati italiani dal 6 gennaio in Serie A e dal 13 gennaio in Serie B. I posti su cui si siederanno i tifosi saranno “a scacchiera” per garantire la maggior distanza possibile tra una persona e l’altra. Per gli stadi, dunque, sino ad oggi riempiti al 75%, un passo indietro che non farà storcere il naso agli appassionati e ai presidenti dei club.