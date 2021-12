Reggina, Denis ammette: “sto pensando se proseguire o smettere”

10 Dicembre 2021 11:38

L’attaccante della Reggina German Denis ha confessato di star pensando seriamente se proseguire ancora oppure smettere con la carriera di calciatore

Con qualche anno in meno, e ovviamente qualche acciacco in meno, avrebbe sicuramente fatto comodo “appieno” a questa Reggina, un po’ come accaduto nell’anno della promozione. Più minutaggio, più freschezza e… più gol. Ma German Denis, dall’alto delle sue 40 primavere, deve cominciare a pensare seriamente al suo futuro, perché i problemi fisici sono numerosi e costanti e così anche il suo corpo, che per forza di cose non può essere quello di qualche anno fa.

Ci sta già pensando, in realtà, al suo futuro, anche se i tifosi amaranto non vorrebbero mai sentirlo dire: si sono affezionati in poco tempo a lui ed è stato un amore corrisposto sin da subito, un amore fatto di gol, emozioni, gesti importanti e quella naturalezza nel calarsi subito nella realtà reggina. “Se è il mio ultimo anno o proseguirò ancora? È una domanda che mi sto sto facendo anche io molto spesso – confessa El Tanque in un’intervista alla Gazzetta del Sud – Se dovessi pensare a come mi sento fisicamente, vorrei proseguire: da gennaio o febbraio analizzeremo bene la situazione, ne parlerò con il direttore sportivo Massimo Taibi e decideremo”.