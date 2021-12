Reggina: cosa beve Denis prima di ogni partita

4 Dicembre 2021 15:00

In molti scatti realizzati prima dell’inizio delle partite della Reggina il Tanque Denis è stato immortalato mentre beve qualcosa da un bicchiere molto particolare. In molti tifosi per settimane se lo sono chiesto, immaginando dal colore che potesse tè oppure caffè. In realtà, come testimonia un post pubblicato sui profili social amaranto nei giorni scorsi, si tratta del cosiddetto mate (o matè): è una bevanda ricavata dall’infusione di foglie di erba mate, una pianta originaria del Sudamerica, molto diffusa anche in Argentina, terra natia dell’attaccante ex Napoli e Atalanta. Seguendo lo stesso procedimento del tè, la yerba mate è essiccata, tagliata e sminuzzata. Tradizionalmente questa infusione si beve calda.

Bere il mate è un rito quotidiano in quasi tutte le famiglie argentine e, in alcuni casi, anche negli uffici dove è molto comune vedere professionisti lavorare davanti ai loro computer con una tazza di mate. Bere il mate è davvero un “rituale” così diffuso come per gli italiani bere una tazza di caffè o per gli inglesi il tè, e si usa offrirlo agli ospiti durante una visita. Legato al fenomeno dell’emigrazione italiana in Argentina e Uruguay, il consumo del mate in Italia si era affermato nel secolo scorso in particolare in alcune zone d’Italia, in particolare in Sardegna, essendo forte e antico il legame tra questa terra e Buenos Aires. L’emigrazione portò il mate anche in alcuni paesi della Calabria “arbëreshë” (in cui è forte la presenza di albanesi) e in particolare a Lungro (provincia di Cosenza), dove ancora ai nostri giorni è abitualmente consumato dalla popolazione.