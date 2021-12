Reggina, piove sul bagnato: Cionek ed Hetemaj saltano l’Alessandria

4 Dicembre 2021 19:10

Reggina, Cionek ed Hetemaj saltano la gara di domenica contro l’Alessandria: entrambi diffidati, entrambi ammoniti al Via del Mare e dunque squalificati per la gara coi grigi

La Reggina esce con le ossa rotte anche da Lecce: quarta sconfitta di fila e quinta nelle ultime sei. Morale sotto i tacchi, squadra spenta e sfiduciata. E, come se non bastasse, piove sul bagnato in vista del prossimo match. Domenica sera al Granillo, infatti, arriva l’Alessandria dell’ex Corazza, neopromossa invischiata nelle zone calde. E’ un’occasione importantissima per tornare a far punti, in quello che diventa a tutti gli effetti – adesso – uno scontro diretto. In partite come questa, è ovvio, servono giocatori di carattere, giocatori che non sentano la pressione: due di loro, Cionek ed Hetemaj, però mancheranno. Entrambi diffidati, entrambi ammoniti al Via del Mare e dunque squalificati per la gara coi grigi. Il centrocampista probabilmente avrebbe comunque riposato dall’inizio, viste le ultime due gare da titolare, e verrà rimpiazzato da Bianchi. Il difensore, unico ad aver sempre giocato tutte le partite, è il perno difensivo di Aglietti: uno tra Loiacono e Stavropoulos affiancherà Regini, difficile che si possa pensare al giovane Amione per una partita così importante.