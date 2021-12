Reggina-Brescia rinviata, ultras lombardi imbufaliti: “197 tifosi avevano fatto il biglietto, siano risarciti”

24 Dicembre 2021 16:45

197 tifosi del Brescia avevano già fatto il biglietto per Reggio Calabria per assistere a Reggina-Brescia inizialmente prevista per domenica 26 dicembre, poi rinviata

A rimetterci, alla fine, sono come sempre loro: i tifosi. Più nello specifico, in questo caso, quelli del Brescia, pronti per essere presenti al Granillo domenica 26 dicembre per il match contro la Reggina. Non ci saranno, si sa, per via del rinvio delle due giornate di Serie B a causa del Covid. Ma 197 ultras delle Rondinelle avevano fatto il biglietto per Reggio Calabria. E ora? Ora chiedono rispetto. E’ proprio la Curva Nord, tramite i social, a fare una richiesta specifica: “sono persone di cui stiamo parlando, esattamente 197 persone, che meritano rispetto, per i sacrifici fatti per essere presenti a Reggio Calabria. Non discutiamo sulle dinamiche di un virus o di una pandemia mondiale che purtroppo ci attanaglia facendoci soffrire da quasi due anni. Non siamo né all’altezza, né abbiamo la capacità di entrare nel merito.

Faremo tutto quanto ci è possibile però per far sì che tutti vengano risarciti, come è giusto che sia. Avanti ultras!”.