Reggina-Brescia slitta al 15 gennaio, le info per chi aveva acquistato i biglietti del Granillo

23 Dicembre 2021 18:03

Le info per i tifosi amaranto che avevano acquistato i biglietti del Granillo per Reggina-Brescia

Non subiranno variazioni le direttive relative ai tifosi che hanno acquistato i biglietti per Reggina-Brescia. La gara, inizialmente prevista per domenica 26 dicembre alle ore 15 al Granillo, è stata posticipata al 15 gennaio per via dello slittamento delle due giornate di Serie B in seguito ai casi Covid tra diverse squadre cadette. “I tagliandi acquistati per la gara casalinga resteranno comunque validi”, comunica il club amaranto attraverso il proprio sito ufficiale. Chi aveva acquistato il biglietto, dunque, lo potrà conservare e portare con sé giorno 15 gennaio, per l’ingresso allo stadio.