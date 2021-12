Reggina, il prossimo avversario: “scintille Cellino-Inzaghi a Brescia”. La situazione

21 Dicembre 2021 15:20

In casa Brescia, prossimo avversario della Reggina, pare non tiri una bellissima aria, perlomeno a detta di alcune testate del luogo e anche nazionali. Il motivo? Screzi tra il patron Cellino e mister Pippo Inzaghi

In casa Reggina, dopo una settimana turbolenta, pare essere tornata un po’ di tranquillità, anche per via del ritorno a punti a Como dopo cinque sconfitte consecutiva. Negli ambienti del prossimo avversario, il Brescia, sembra invece non tiri una bellissima aria. Nella serata di ieri, infatti, sono emerse delle indiscrezioni in merito a possibili screzi tra il patron Cellino e il tecnico Filippo Inzaghi, che potrebbero sfociare – a detta di alcune testate del luogo e nazionali – addirittura nel clamoroso esonero, proprio a qualche giorno dal match del Granillo del 26 dicembre. Tra le motivazioni sembrerebbe esserci l’utilizzo di Palacio, che potrebbe salutare in caso di avvicendamento in panchina.

Della questione, però, ha parlato il ds dei lombardi Marroccu, che ai microfoni di TeleTutto ha allontanato la possibilità di un addio. “Leggo che Cellino è un terremoto – ha detto – ma il presidente lo è ogni giorno con tutti: con Inzaghi stesso, con me, con i giocatori, con i magazzinieri e lo staff medico. Io dico che Inzaghi non è in discussione. Non c’è alcuna ipotesi di cambiare allenatore e sinceramente, visto il ruolo che ricopro al Brescia Calcio, sarebbe davvero strano che una decisione del genere possa eventualmente passare sulla mia testa. Sarebbe davvero strano se non ne fossi a conoscenza e sinceramente mi dimetterei immediatamente. Questa è stata una notizia fuori tempo e fuori luogo. Ho sentito anche Inzaghi e mi ha detto: ‘ma come, di nuovo?’, visto che per tutta l’estate era giа stato considerato in bilico. Ha sorriso, vi posso dire che si è sentito con Cellino sia ieri sia oggi: dobbiamo pensare solo a lavorare sereni pensando alla sfida di domenica contro la Reggina”.