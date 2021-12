Reggina-Alessandria, il club amaranto viene incontro ai tifosi: speciale promo per gli abbonati [INFO]

6 Dicembre 2021 12:47

Speciale promozione per gli abbonati amaranto in occasione di Reggina-Alessandria di domenica sera: tutte le info annunciate dal club

“In occasione della gara Reggina-Alessandria, in programma domenica 12 dicembre alle ore 20:30 allo stadio Granillo, il club mette in campo una speciale promozione riservata a coloro i quali hanno sottoscritto il mini-abbonamento. Presentandosi presso le biglietterie di piazza Duomo e PalaBotteghelle muniti del titolo personale, dalle ore 9:00 di martedì 7 dicembre, sarà possibile acquistare un tagliando al 50% per tutti i settori dello stadio”. Lo annuncia la Reggina sui propri canali ufficiali: in vista del match di domenica sera, per venire incontro ai tifosi e incentivarne la presenza, il club mette in campo questa speciale iniziativa. “L’iniziale fase di prevendita sarà dedicata solo ed esclusivamente ai fruitori dell’iniziativa. A partire dalle ore 09:00 di venerdì 10 dicembre, invece, sarà attiva la vendita libera, che durerà fino alle ore 20:30 di domenica 12 dicembre”.

ORARI BIGLIETTERIE UFFICIALI REGGINA

Biglietteria Store di piazza Duomo: martedì 7 dicembre, 09:00/13:00 – 17:00/19:30; mercoledì 8 dicembre, 10:00/12:30 – 17:00/19:30; da giovedì 9 dicembre a sabato 11 dicembre, 09:00/13:00 – 17:00/19:30; domenica 12 dicembre, 10:00/12:30 – 17:00/19:30.

Biglietteria Largo Botteghelle: martedì 7 dicembre, 09:00/13:00 – 15:00/19:00; mercoledì 8 dicembre, 10:00/12:30 – 17:00/19:30; da giovedì 9 dicembre a sabato 11 dicembre, 09:00/13:00 – 15:00/19:00; domenica 12 dicembre, 10:00/13:00 – 16:00/20:30.

PREZZI PROMO RISERVATA AI TITOLARI DI MINI-ABBONAMENTO