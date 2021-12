Reggina, gli applausi sono solo per Corazza: Joker torna bomber al Granillo e cancella gli amaranto, Aglietti sulla graticola

12 Dicembre 2021 22:17

Reggina-Alessandria è il posticipo della 17ª giornata del campionato di Serie B 2021/22: la diretta su StrettoWeb con le formazioni ufficiali, cronaca testuale live, tabellino e, a fine match, ricco post partita. Tutti gli aggiornamenti in tempo reale dallo stadio Granillo

Domenica sera con gli occhi degli appassionati di calcio concentrati sullo stadio Granillo. Reggina-Alessandria, fischio d’inizio alle 20.30, è il posticipo della diciassettesima giornata di Serie B. I padroni di casa di Aglietti provengono da un ruolino preoccupante fatto di ben 5 ko nelle ultime 6 partite, adesso sbagliare non è più possibile. I tifosi amaranto chiedono una sveglia dopo un inizio di stagione che aveva lasciato presuppore buoni propositi, adesso la vittoria casalinga manca dal 24 ottobre (2-1 contro il Parma). Dal canto loro, anche gli ospiti di Longo devono cercare di invertire il ruolino di marcia, dopo due sconfitte di fila. In riva allo Stretto tanti applausi per l’ex della partita, Simone Corazza, protagonista due anni fa della scalata in Serie C.

La gara è bloccata nei primi minuti ed entrambe le squadre la mettono sul piano fisico. Il gioco latita a decollare e la Reggina non riesce a guadagnare campo. Col passare dei minuti gli ospiti guadagnano terreno, con Chiarello sfiorano il vantaggio. L’episodio però non tarda ad arrivare, Loiacono sbaglia il tempo dell’intervento e fa fallo in area: calcio di rigore, Corazza non sbaglia e sigla al 31′ il più classico dei gol dell’ex. La sveglia non arriva per gli amaranto, che si spengono totalmente. Al 43′ è invece Turati a floppare l’intervento, in anticipo Lunetta fa il bis. Un momento horror per i calabresi che tornano negli spogliatoi tra i fischi dei propri tifosi.

Per il secondo tempo ci sarebbe da aspettarsi una Reggina diversa e, invece, altroché: la squadra non rientra nemmeno dagli spogliatoi, l’Alessandria fa quello che vuole e al 53′ fa 0-3 con la doppietta di Corazza. E’ lui l’unico a beccare gli applausi del Granillo, addirittura in piedi quando viene sostituito. Nel finale gli amaranto non reagiscono, arriva pure il poker con Lunetta (altra doppietta). I tifosi fanno quindi partire la contestazione, la quinta sconfitta consecutiva lascia davvero senza parole per come è arrivata. La squadra è spenta, demotivata, in balia degli avversari. Aglietti è sulla graticola, adesso è in bilico la sua posizione, così come quella di tutti i calciatori. Perché oggi bisognava combattere, invece la Reggina non è proprio scesa in campo.

Reggina-Alessandria: il tabellino finale

Vince l’Alessandria. Di seguito il tabellino della gara:

SERIE BKT, 17ª GIORNATA

REGGINA-ALESSANDRIA 0-4

Marcatori: 31′ rig. Corazza, 42′ Lunetta, 53′ Corazza, 84′ Lunetta.

Reggina (4-4-2): Turati; Lakicevic, Loiacono, Regini, Di Chiara; Ricci (50′ Cortinovis), Bianchi (66′ Laribi), Crisetig, Bellomo (66′ Gavioli); Galabinov (50′ Rivas), Montalto (50′ Denis). A disposizione: Micai, Aglietti, Stavropoulos, Adjapong, Amione, Liotti, Ejjaki. Allenatore: Aglietti

Alessandria (3-5-2): Pisseri; Parodi, Prestia (75′ Di Gennaro), Benedetti; Pierozzi, Ba (58′ Casarini), Milanese, Chiarello (67′ Bruccini), Lunetta; Kolaj (75′ Palombi), Corazza (67′ Arrighini). A disposizione: Crisanto, Russo, Beghetto, Mantovani, Celesia. Allenatore: Longo.

Arbitro: Giacomo Camplone di Pescara. Assistenti: Claudio Barone di Roma 1 e Mario Vigile di Cosenza. IV ufficiale: Michele Di Cairano di Ariano Irpino. VAR: Daniele Paterna di Teramo. A-VAR: Rodolfo Di Vuolo di Castellammare di Stabia.

Note – Spettatori 3 913, di cui 43 ospiti. Ammoniti: Loiacono (R), Ba (A), Chiarello (A), Regini (R), Lunetta (A), Di Chiara (R). Calci d’angolo: 3-3.

Reggina-Alessandria: la cronaca in diretta

90′ Finisce così, l’arbitro non dà neanche recupero. E’ stata una partita a senso unico, l’Alessandria batte 0-4 la Reggina. Al Granillo è contestazione.

84′ Incredibile, arriva anche il quattro a zero. Doppietta anche per Lunetta, catastrofica prestazione degli amaranto. Si materializza la quinta sconfitta consecutiva.

77′ Finalmente un tiro in porta della Reggina, Cortinovis impegna il portiere che devia in angolo.

73′ Si sentono solo i tifosi dell’Alessandria, lo stadio sembra vuoto e il clima è surreale.

67′ Corazza viene sostituito, applausi all’uscita dal campo da parte dei suoi ex tifosi, molti si alzano in piedi per salutarlo.

65′ Sul Granillo è caduto un silenzio tombale, solo ogni tanto parte qualche coro di contestazione dalla curva. I tifosi cercano il presidente Gallo: “meritiamo di più!”.

64′ Bellomo e Bianchi lasciano il posto a Laribi e Gavioli. Ancora fischi, i ragazzi della curva iniziano a lasciare il campo.

62′ C’è solo una squadra in campo, all’ennesimo tiro degli ospiti partono anche gli olè del pubblico.

53′ E sono tre! Corazza sigla lo 0-3 facendosi trovare al posto giusto al momento giusto. Tutto troppo facile per gli uomini di Longo.

49′ Aglietti prova la carta Denis per suonare la sveglia, fuori Montalto. Entrano anche Rivas e Cortinovis al posto di Ricci e Galabinov.

46′ Via, si riparte! Batte la Reggina, serve una grande ripresa per portare a casa punti.

SECONDO TEMPO

45′ Termina la prima frazione, solo fischi da parte del Granillo. Le squadre vanno al riposo sullo 0-2.

43′ Raddoppio dell’Alessandria! Lunetta anticipa Turati e di testa insacca per lo 0-2. Il Granillo fischia i propri calciatori: “solo per la maglia”, “andate a lavorare”, “mercenari non ne vogliamo”, canta la Curva.

38′ Doppia grande occasione per gli ospiti! Prima salva Turati, poi Di Chiara, la Reggina è in bambola.

31′ Corazza spiazza Turati, Alessandria in vantaggio 0-1. L’attaccante è stato freddissimo dagli undici metri, ma non esulta per rispetto dei suoi ex tifosi.

30′ Calcio di rigore per l’Alessandria: il fallo di Loiacono manda gli avversari dal dischetto, l’arbitro non ha dubbi. Il capitano viene anche ammonito.

24′ Corazza si coordina bene, para Turati.

21′ Insistono ancora i piemontesi, Milanesi si guadagna un altro calcio d’angolo.

19′ Salvataggio provvidenziale di Di Chiara su pallonetto di Chiarello. La palla sarebbe finita in rete!

10′ Montalto prova a farsi spazio tra le maglie avversarie, tiro respinto.

1′ Comincia la sfida del Granillo! E’ la squadra ospite a muovere il primo possesso.

PRIMO TEMPO

Reggina-Alessandria: le formazioni ufficiali

Manca sempre meno al fischio d’inizio di Reggina-Alessandria, gara valida per il diciassettesimo turno del campionato Serie BKT. In difesa Loiacono prende il posto di Cionek, confermato Regini. In mediana c’è Bianchi, mentre sulle ali agiranno Ricci e Bellomo. Coppia d’attacco formata da Montalto e Galabinov. Di seguito le formazioni ufficiali delle due squadre:

Reggina (4-4-2): Turati; Lakicevic, Loiacono, Regini, Di Chiara; Ricci, Bianchi, Crisetig, Bellomo; Galabinov, Montalto. A disposizione: Micai, Aglietti, Stavropoulos, Adjapong, Amione, Liotti, Gavioli, Cortinovis, Laribi, Ejjaki, Rivas, Denis. Allenatore: Aglietti

Alessandria (3-5-2): Pisseri; Parodi, Prestia, Benedetti; Pierozzi, Ba, Milanese, Chiarello, Lunetta; Kolaj, Corazza. A disposizione: Crisanto, Russo, Arrighini, Beghetto, Bruccini, Casarini, Palombi, Di Gennaro, Mantovani, Celesia. Allenatore: Longo.

Arbitro: Giacomo Camplone di Pescara. Assistenti: Claudio Barone di Roma 1 e Mario Vigile di Cosenza. IV ufficiale: Michele Di Cairano di Ariano Irpino. VAR: Daniele Paterna di Teramo. A-VAR: Rodolfo Di Vuolo di Castellammare di Stabia.