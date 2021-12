Poche indicazioni e tanti dubbi, rebus formazione per Aglietti: le possibili scelte per Reggina-Alessandria [GRAFICA]

11 Dicembre 2021 21:51

La probabile formazione della Reggina per il match di domani sera al Granillo contro l’Alessandria (fischio d’inizio ore 20:30)

Come giocherà la Reggina contro l’Alessandria? Rebus, questa volta più che mai. Le indicazioni della vigilia da parte del tecnico non ci sono state. E se a questo aggiungiamo il cambio modulo e l’assenza di due pilastri di formazione, il gioco è fatto. Senza dimenticare che domani la squadra di Aglietti si gioca tanto, più di quanto si possa pensare. Come spiegato qualche giorno fa su queste pagine, infatti, non si tratta di partita decisiva ma si sicuro spartiacque nel breve-medio periodo. E’ necessario, quindi, approcciare al meglio. Con qualche 11? Vediamo le possibili scelte del mister reparto per reparto.

DIFESA – Manca Cionek ed è la prima volta in stagione. Possibile impiego di Loiacono, da Aglietti sempre utilizzato sull’out di destra, come centrale. Al suo fianco, più Stavropoulos che Regini, titolare nelle ultime due. A sinistra c’è Di Chiara, a destra non è da escludere la conferma di Adjapong, ma Lakicevi scalpita.

CENTROCAMPO – Mediana a tre o a due? Cambia molto poco. Cortinovis dovrebbe comunque collegare i reparti, che sia mezzala offensiva o trequartista. Certo, se utilizzato più dietro le alternative a gara in corso sarebbero pochissime, ovvero Gavioli o Ejjaki mai utilizzati. La certezza è comunque Bianchi al posto di Hetemaj squalificato, con la conferma di Crisetig.

ATTACCO – Reparto privo di Menez e Tumminello. Galabinov potrebbe tornare dal primo minuto in luogo di Montalto. Dietro la punta, come detto, favorito Cortinovis, con i soliti 4/5 per due maglie sugli esterni. Già parzialmente bocciati Laribi, Ricci e Rivas, per maggiore copertura non è da escludere Liotti a sinistra, più di gamba e meno tecnico, con Bellomo confermato dall’altro lato. In caso contrario, spazio almeno ad uno dei tre citati sopra, che Aglietti spera di recuperare. Altrimenti, per qualcuno di loro potrebbero essere le ultime settimane in riva allo Stretto.