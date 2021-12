Reggina-Alessandria, Longo: “dispiace vedere gli amaranto così, i calciatori non diventano scarsi all’improvviso”

12 Dicembre 2021 22:46

L’intervento in conferenza stampa del tecnico Moreno Longo al termine di Reggina-Alessandria

Mentre per la Reggina è momento di stare in silenzio stampa, l’Alessandria ha tanta voglia di esprimere la propria felicità per il risultato di questa sera. Di seguito l’intervento in conferenza del tecnico Moreno Longo:

“Questa partita è stata formidabile da parte nostra, di grande spessore. Merito ai miei ragazzi che hanno messo in campo cuore, qualità, idee per cercare di far propria una partita molto importante. Sono contento, il gruppo sta dando anima e corpo per la maglia e gli obiettivi. Reggina? Vincere qui non è mai facile, erano ai piani alti della classifica, sentivo parlare addirittura di promozione, quindi i valori di questa squadra sono importanti. Mi dispiace vederla in difficoltà, i calciatori non possono essere diventati scarsi all’improvviso, hanno un ottimo allenatore, un direttore che ha costruito un gruppo importante. Non si può perdere l’equilibrio in così poco tempo. La Reggina ha tutto per ripartire. Corazza? Sono felice per lui, è la prima volta che fa un gol dell’ex. E’ cresciuto tantissimo”.