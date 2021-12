Reggina-Alessandria LIVE, le formazioni ufficiali: torna la doppia punta in attacco

12 Dicembre 2021 19:27

Reggina-Alessandria è il posticipo della 17ª giornata del campionato di Serie B 2021/22: la diretta su StrettoWeb con le formazioni ufficiali, cronaca testuale live, tabellino e, a fine match, ricco post partita. Tutti gli aggiornamenti in tempo reale dallo stadio Granillo

Domenica sera con gli occhi degli appassionati di calcio concentrati sullo stadio Granillo. Reggina-Alessandria, fischio d’inizio alle 20.30, è il posticipo della diciassettesima giornata di Serie B. I padroni di casa di Aglietti provengono da un ruolino preoccupante fatto di ben 5 ko nelle ultime 6 partite, adesso sbagliare non è più possibile. I tifosi amaranto chiedono una sveglia dopo un inizio di stagione che aveva lasciato presuppore buoni propositi, adesso la vittoria casalinga manca dal 24 ottobre (2-1 contro il Parma). Dal canto loro, anche gli ospiti di Longo devono cercare di invertire il ruolino di marcia, dopo due sconfitte di fila. In riva allo Stretto tanti applausi per l’ex della partita, Simone Corazza, protagonista due anni fa della scalata in Serie C. Non resta dunque che seguire la sfida in diretta su StrettoWeb con la cronaca testuale live e tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Reggina-Alessandria: le formazioni ufficiali

Manca sempre meno al fischio d’inizio di Reggina-Alessandria, gara valida per il diciassettesimo turno del campionato Serie BKT. In difesa Loiacono prende il posto di Cionek, confermato Regini. In mediana c’è Bianchi, mentre sulle ali agiranno Ricci e Bellomo. Coppia d’attacco formata da Montalto e Galabinov. Di seguito le formazioni ufficiali delle due squadre:

Reggina (4-4-2): Turati; Lakicevic, Loiacono, Regini, Di Chiara; Ricci, Bianchi, Crisetig, Bellomo; Galabinov, Montalto. A disposizione: Micai, Aglietti, Stavropoulos, Adjapong, Amione, Liotti, Gavioli, Cortinovis, Laribi, Ejjaki, Rivas, Denis. Allenatore: Aglietti

Alessandria (3-5-2): Pisseri; Parodi, Prestia, Benedetti; Pierozzi, Ba, Milanese, Chiarello, Lunetta; Kolaj, Corazza. A disposizione: Crisanto, Russo, Arrighini, Beghetto, Bruccini, Casarini, Palombi, Di Gennaro, Mantovani, Celesia. Allenatore: Longo.

Arbitro: Giacomo Camplone di Pescara. Assistenti: Claudio Barone di Roma 1 e Mario Vigile di Cosenza. IV ufficiale: Michele Di Cairano di Ariano Irpino. VAR: Daniele Paterna di Teramo. A-VAR: Rodolfo Di Vuolo di Castellammare di Stabia.