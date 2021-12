Reggina-Alessandria 0-4, le pagelle di StrettoWeb: prestazione incommentabile

12 Dicembre 2021 22:24

E’ appena terminato il match del Granillo tra Reggina e Alessandria: come di consueto, al termine del match, le pagelle della nostra redazione

Cosa c’è da commentare? Diventa difficile farlo, in una serata del genere. La Reggina commette l’ennesimo disastro e prende l’ennesima imbarcata: 0-4 dell’Alessandria e tanti applausi, sì, ma solo per l’ex Corazza, che fa doppietta e si prende la standing ovation del Granillo. La Sud, che sullo 0-3 si alza e si piazza dieto la porta in segno di contestazione, esulta al quarto gol e non tollera più il comportamento di una squadra che ha deciso volutamente – perché, parliamoci chiaro, non è questo il suo reale valore – di smettere di giocare. Di seguito le pagelle della nostra redazione.

Turati 4 – Anche lui, questa volta, ha le sue colpe: esce malissimo sullo 0-2 e nella ripresa gioca in un clima surreale con la Sud dietro a contestare.

Lakicevic 4.5 – Nessun apporto vero e deciso alla partita.

Loiacono 4.5 – Causa il rigore da cui scaturisce lo 0-1 e lì finisce la partita.

Regini 4 – Spettatore pagante.

Di Chiara 4.5 – Spinta solita, sì, ma fine a se stessa.

Ricci 4.5 – Dopo la bocciatura, questa sera Aglietti gli ridà fiducia, ma c’è ben poco da commentare.

Bianchi 4.5 – Nella prima parte si muove più e meglio di altri, ma si scioglie come tutti dopo lo svantaggio.

Crisetig 4.5 – Il sistema di gioco, l’atteggiamento e lo scoramento generale penalizzano anche lui, che tocca meno palloni del solito. Centrocampo quasi sempre scavalcato con lanci spesso imprecisi a cercare le due punte.

Bellomo 4 – Malissimo, forse la peggiore prestazione da quando è in amaranto. E questo la dice lunga…

Galabinov 4.5 – Se avrà un fratello gemello da qualche parte, ditecelo subito. Forse è quello che bazzica dalle parti del Granillo da qualche settimana.

Montalto 4.5 – Anche lui annaspa nel disastro di stasera. Nella prima parte prova a muoversi e a dialogare con Galabinov, poi più nulla…

All. Aglietti 4 – In piedi, fermo, a braccia conserte, sconsolato e desolato. Non ci capisce più nulla ed è ormai chiaro che non ha la possibilità e la capacità di risollevare la situazione. Potrebbe essere la sua ultima notte al Granillo…

dal 50′ Denis 5 – Voglia, movimento e poco altro.

dal 50′ Cortinovis 5 – Ci prova dal limite in quello che è a tutti gli effetti l’unico tiro in porta della Reggina.

dal 50′ Rivas 4.5 – Non pervenuto, ma ormai non fa più notizia.

dal 67′ Gavioli s.v. – Dare un giudizio o un voto a un ragazzo che esordisce per la prima volta in una partita del genere e in un momento del genere è ingiusto

dal 67′ Laribi s.v. – Entra a gara già compromessa.