Reggina-Alessandria, i convocati amaranto: quattro assenze importanti per Aglietti

11 Dicembre 2021 18:19

Cionek e Hetemaj squalificati, Menez resta fuori, Tumminello “nuovo” acciaccato. Sono quattro, e anche abbastanza importanti, gli assenti di mister Aglietti per la sfida di domani sera tra Reggina e Alessandria. Da capire il problema occorso all’attaccante scuola Atalanta, mentre il francese è ancora out così come i due squalificati, già annunciati. Dopo varie settimane out, invece, torna disponibile Ejjaki, mai utilizzato in questa stagione. Di seguito la lista completa come comunicato dal sito ufficiale del club.