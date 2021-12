Reggina, Corazza: “l’applauso del Granillo è impagabile”. E sul suo passato a Reggio Calabria…

12 Dicembre 2021 22:54

Al termine del match tra Reggina e Alessandria parla solo la squadra ospite: il pensiero di mister Longo e del grande ex Simone Corazza

“Ci tenevo a far bene oggi. Siamo venuti qua concentrati ed è stata giocata una partita perfetta. La Reggina? Poco tempo fa la squadra era seconda in classifica, ma siamo stati bravi anche noi. Ho dimostrato che ci potevo stare in questa B e in questa Reggina? Io cerco di far parlare il campo, le decisioni vengono prese in altre sedi. Qui ho sentito l’applauso del pubblico ed è quello che resta, è stato impagabile, ma non si parla più del passato”. Felicità, maturità e diplomazia. Simone Corazza torna a segnare al Granillo, ma non con la maglia amaranto. E’ lui il protagonista di Reggina-Alessandria e così parla in conferenza stampa al termine della gara.