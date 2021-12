Reggina, Adjapong precisa: “ho sentito cose su problemi di spogliatoio, ma noi eravamo con Aglietti”

25 Dicembre 2021 12:42

L’esterno destro della Reggina Claud Adjapong ha tenuto a precisare la situazione precedente all’esonero di Aglietti, in cui si vociferava potessero esserci problemi di spogliatoio

“Ho sentito tante cose, tra cui che non volevamo più il mister o che si è rotto qualcosa nello spogliatoio. Ma non è assolutamente vero nulla. Noi eravamo con il mister e più volte tra di noi ci siamo guardati negli occhi per capire cosa stesse succedendo, senza trovare una motivazione specifica”. Lo tiene a precisare a Gazzetta del Sud Claud Adjapong, esterno destro della Reggina rientrano nell’ultima fase dopo il lungo infortunio che lo ha tenuto fuori per diversi mesi. Il giocatore amaranto ha voluto precisare la situazione precedente all’esonero di Aglietti, in cui si vociferava potessero esserci problemi di spogliatoio, motivazione che avrebbe poi portato ai risultati negativi della squadra.