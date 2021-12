Reggina, cambio di programma dopo lo stop momentaneo: riposo anticipato per la squadra

23 Dicembre 2021 17:37

Rompete le righe anticipato per la Reggina: 8 giorni di riposo concessi alla squadra, si rientra il 2 gennaio

“Reggina 1914 comunica che, in seguito alla delibera dell’Assemblea di Lega, sono stati concessi, a partire da domani, venerdì 24 dicembre, 8 giorni di riposo a squadra e staff tecnico. La ripresa delle attività è fissata per domenica 2 gennaio alle ore 14:30″. Con questa breve nota, la Reggina comunica ufficialmente il rompete le righe. Anticipato, ovviamente, visto che secondo programmi si sarebbe dovuto verificare a cavallo tra vecchio e nuovo anno, dopo il match di Monza del 29 dicembre. La decisione di rinviare le giornate previste per 26 e 29 dicembre, per via dei numerosi casi Covid tra i calciatori cadetti, ha dunque cambiato il programma del club amaranto: 8 giorni di riposo e si rientra con il nuovo anno.