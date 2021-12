17 Dicembre 2021 11:01

Tragedia sfiorata questa mattina a Corigliano-Rossano: due ragazze, mentre attraversavano la strada per dirigersi verso il proprio istituto, sono infatti state travolte da un’auto

Mattina movimentata e poco tranquilla, quella odierna, a Corigliano-Rossano. Attimi di paura verso le 8, orario di ingresso a scuola: due ragazze, infatti, sono state letteralmente falciate da un’auto mentre stavano attraversando la strada nei pressi dell’Istituto. Immediati i soccorsi e, sul posto, sono anche intervenuti i carabinieri. Le due ragazze sono poi state trasportate in ospedale e per loro si è in attesa di capire le condizioni.