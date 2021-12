“Ho mal di testa”: 12enne si sente male a scuola e muore dopo 4 giorni. La preside: “in classe ci sarà la psicologa”

21 Dicembre 2021 17:10

Tragedia a Prato: una ragazza di 12enne è morta ieri dopo un malore a scuola

“Ho mal di testa”. Ha fatto in tempo solo a dire questo, venerdì, la ragazza cinese di 12 anni morta ieri a Prato per un’emorragia cerebrale. Un malore a scuola, quattro giorni di agonia e la scomparsa ieri, nel tardo pomeriggio, nel reparto di rianimazione dell’ospedale pediatrico Meyer di Firenze. Si era sentita male nella prima fase della mattinata, in attesa di cominciare la lezione di educazione fisica. Il tempo di dire ai compagni del forte mal di testa e poi il nulla, con i tentativi, prima del professore e poi del medici del 118, di rianimarla. Proprio questi ultimi, dopo essersi accorti della gravità della situazione, hanno chiesto l’intervento dell’elisoccorso. Trasportata in rianimazione, da lì non è più uscita. Emorragia cerebrale, è la causa, anche se fino a qualche giorno prima non sembrava essersi presentato alcun malessere tale da far presagire la gravità del problema.

“E’ una tragedia assurda, inspiegabile – le parole della preside dell’Istituto, Paola Toccafondi – In accordo con la psicologa della scuola abbiamo avvisato i genitori dei ragazzi: saranno loro a comunicare ai loro figli quello che è successo. Oggi, per chi vorrà venire a scuola, in classe ci sarà la psicologa. E’ una situazione terribile non solo per gli studenti ma anche per noi insegnanti. Rientrare in quella palestra sarà duro”.