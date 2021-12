Questa sera “Profumo di operetta”, concerto dell’Università “Mediterranea” al teatro Cilea

22 Dicembre 2021 12:13

Si terrà questa sera, alle 21:00, presso il Teatro Cilea, il concerto natalizio dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, con la partecipazione del coro lirico “F. Cilea” e con il patrocinio del comune di Reggio Calabria.

Usuale tradizione non solo della nostra cittadinanza, ma anche (ovviamente) della stragrande maggioranza delle realtà italiane e non solo è la realizzazione di concerti natalizi: il periodo delle festività, infatti, è tradizionalmente uno di quelli più adatti, probabilmente, alla realizzazioni di concerti, opere liriche, spettacoli; e ciò, verosimilmente, soprattutto perché il clima di festa ben si addice a spettacoli teatrali.

Naturalmente, anche (e soprattutto) l’università “Mediterranea” di Reggio Calabria, dopo uno stop forzato causato dalla pandemia tuttora corrente, riprende quest’anno la tradizione del concerto augurale di Natale, alla presenza delle autorità cittadine, dei rappresentanti delle maggiori istituzioni e della comunita accademica. Tutto questo, poi, in stretta collaborazione con l’associazione Coro Lirico F. Cilea (che, con questo evento continua i festeggiamenti del quarantesimo di fondazione con il progetto regionale ConcertOpera, con il patrocinio del comune di ReggioCalabria) e con l’orchestra “F. Cilea”.

Molto particolare e meritevole di evidenziazione, però, è stavolta il tema del concerto natalizio di questo 2021: intitolato, infatti, “Profumo d’operetta”, esso consisterà in una selezione dell’operetta più famosa nel mondo “La vedova allegra” di F. Lehár.

Parteciperanno, come solisti, Carmen Cardile nel ruolo di Hanna Glawari, Achille Del Giudice in quello del conte Danilo, Demetrio Marino nei panni del barone Zeta, Delia Mazzamati in quelli di Valencienne; e poi, anche, Angelo Parisi come Cascadà, Davide Scigliano come Saint-Brioche e Giuseppe Taverriti come Camillo de Rossillon.

Protagonisti della serata, ad ogni modo, saranno indubbiamente i due cori che saranno presenti sul palcoscenico: il coro lirico “F. Cilea”, diretto dal m° Bruno Tirotta ed il coro dell’Università “Mediterranea”, diretto dal m° Carmen Cantarella. Di notevole rilievo, poi, sarà la regia di Mario De Carlo, la bacchetta del maestro Bruno Tirotta (anche, naturalmente, come si anticipava, maestro del coro “F. Cilea”).

Dell’operetta di Lehár, specificamente, verranno eseguiti alcuni tra i più significativi momenti musicali, in chiave di una ripresa che vuole essere ricca di significati , di riapertura alla.vita; d’altronde, questo è quanto da lungo tempo ormai auspichiamo.