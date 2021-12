Questa sera “Natale insieme”, concerto alla Chiesa di San Giorgio al Corso alle 19:30

26 Dicembre 2021 13:46

Si terrà questa sera, alle 19:30, presso la chiesa di San Giorgio al Corso “Tempio della Vittoria” il concerto “Natale insieme”: un concerto per celebrare il 40esimo anniversario di sacerdozio di don Nuccio Cannizzaro che si varrà della partecipazione del coro lirico “F. Cilea” e del patrocinio della regione Calabria, nell’ambito del progetto “ConcertOpera”

Tra le encomiabili iniziative che il coro lirico “F. Cilea” ha messo in piedi, per la celebrazione dei suoi primi quarant’anni di vita, nell’ambito del progetto “ConcertOpera” della regione Calabria, va indubbiamente annoverato il concerto “Natale insieme”. Questo evento musicale, durante il quale verranno eseguite musiche natalizie di compositori quali Jekins, Mozart, Puccini, Händel e Rutter, si pone, anche, come proprio ambizioso (ma meritorio!) obiettivo la celebrazione del 40esimo anniversario di sacerdozio di don Nuccio Cannizzaro: attualmente parroco della Chiesa di San Giorgio al Corso “Tempio della Vittoria”; presso la quale domani sera, per l’appunto, si terrà il concerto in questione.

Di esso, indubbiamente, sarà protagonista il coro lirico F. Cilea, magistralmente diretto dal maestro Bruno Tirotta (il quale, in questa occasione, vestirà tuttavia anche i panni di maestro concertatore). Degna di meritoria menzione sarà poi la presenza del maestro Alberto Orio all’organo e di tre giovani e talentuosi solisti: i soprani Francesca Canale e Maria Antonietta Corradino ed il tenore Giuseppe Arena.