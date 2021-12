13 Dicembre 2021 16:41

Una serata insolita, un clima insolito, un post gara insolito. E una frase breve ma significativa

22.23. E’ appena terminata Reggina-Alessandria in un clima gelido (faceva freddo, sì, ma il clima non c’entra), insolito, distaccato. Sembrava si giocasse a porte chiuse e di questo, francamente, dopo quanto vissuto fino a pochi mesi fa, vorremmo francamente farne a meno. Io sono in tribuna stampa, sto per ultimare le pagelle, così da pubblicarle e scendere giù in sala stampa per le dichiarazioni. Al di là della transenna, nel settore riservato ai tifosi, padre e figlio discutono. “Papà, ma come abbiamo giocato?”, chiede il piccolo. “Tranquillo, figlio mio, questa non è la vera Reggina“. Frase breve, secca, diretta, ma significativa.

C’è un padre, che ha vissuto momenti esaltanti e momenti come quelli attuali, che sa bene quale è la “vera Reggina”, che l’ha vista e vissuta coi propri occhi. Quella che ha fatto innamorare lui, di quello stesso amore trasmesso al figlio. Perché, effettivamente, questa non è la “vera Reggina”. E dal punto di vista tecnico, senza dubbio, perché non è, questa, per valore dell’organico e dei singoli, squadra che subisce gol a raffica con tale facilità, mette in serie figuracce e ne prende quattro da una squadra tecnicamente inferiore, soprattutto se fino a un mese fa deteneva il primato di miglior difesa. E, però, soprattutto – ed era questo il senso di quella frase – dal punto di vista prettamente simbolico, nostalgico, sentimentale, di attaccamento, di quell’attaccamento che solo un tifoso può sapere, e ancor di più un padre tifoso che “insegna la storia” – anche in questi momenti, specie in questi momenti – al proprio figlio.

Ora, ovviamente, il fatto che questa non sia la vera Reggina non vuol dire che non lo sarà mai o che devono andare via tutti (per dirla alla Gallo), anche perché non è possibile. Forse neanche quella pre-derby era la vera Reggina? Non si sa, forse era andata oltre, ma di certo era più Reggina quella rispetto a questa attuale. Perché giocare per la Reggina – e qui svesto un attimo il ruolo di giornalista per indossare quello da tifoso – significa onorare la maglia, sudarla, avere rispetto verso la storia e verso i principali protagonisti di questa storia, i tifosi. E questo è accaduto fino a Reggina-Cremonese. Poi… boh. Quando si perde, e si perde male e di continuo come ora, è facile lasciarsi trasportare dalle più facili e grezze supposizioni.

Problemi societari o volontà di cessione? Neanche da citare e io, francamente, al di là delle dichiarazioni pubbliche del club, ribadite anche oggi, non ci ho mai creduto e ho scritto anche qualcosa a riguardo la scorsa settimana. Quindi, opzione scartata. Problema fisico? No, non apparentemente. I calciatori hanno confessato alla dirigenza di stare bene e l’infermeria semi vuota lo dimostra, così come quello che si vede in campo. Malumori di spogliatoio? Più facile pensarlo, ma anche qui Gallo ha rassicurato che “i calciatori sono tutti con l’allenatore e nessuno parla male di lui”. Che poi possano aver detto una bugia, questo non lo sapremo mai. Ieri si è però palesata un’evidente scollatura tra compagni (specifichiamo, dentro il campo e in ciò che andava eseguito) e una manifesta incapacità a trovare soluzioni alternative (leggasi: subire gol al primo tiro in porta e scomparire dopo il primo svantaggio). Tutto si legge nei comportamenti di Aglietti: quasi rassegnato, confuso, sconsolato e forse anche dispiaciuto, come quando sta per rientrare negli spogliatoi ma poi si volta, guarda Loiacono che richiama la squadra e torna indietro facendosi “vedere” sotto la Sud per la prima volta. Problemi tattici e… comunicativi. Col sennò di poi è sempre facile parlare, ma – è qui sì, Aglietti ha le colpe principali – al tecnico bisogna dare atto che non è stato in grado di cambiare, e farlo in maniera importante, quando era necessario. Un modulo, il 4-4-2 (quasi sempre 4-2-4 con esterni che in realtà erano ali offensive), che a volte era 4-2-3-1, che è poi diventato 4-3-3 mascherando sempre un 4-2-3-1 e che poi è tornato ad essere 4-4-2 appena una settimana dopo quel “la doppia punta al momento non è supportabile” affermato prima di Lecce. Il tecnico di Valdarno è rimasto fortemente ingabbiato dentro le sue idee e a questo ha aggiunto difetti di comunicazione che sapeva di avere. Quella diplomazia che a volte serve, perlomeno all’esterno, e che è quasi sempre mancata, rischiando di alimentare problemi di gestione del gruppo. E che ha anche portato a pensare, da parte mia, che fosse cosa buona ( lo avevo scritto dopo la strigliata a Menez ), ma evidentemente non lo era, e per questo ammetto il passo indietro. Problemi mentali. E’ quello che ho sempre pensato e che anche oggi il presidente ha ammesso. La squadra forse si era “autosopravvalutata”, ha perso con la Cremonese e poi lo ha fatto malamente a Benevento, entrando in una spirale negativa tipica del calcio e tipica della Serie B, da cui uscirne è difficilissimo, più complesso di quanto si possa pensare. Da qui sufficienza, confusione, sfaldatura, sfiducia. Insomma, la “non vera Reggina”.

Ma si può recuperare, la “vera Reggina” si può riprendere perché “nulla è perduto”. La scossa è già arrivata, anche perché gli alibi sono terminati e le parole pure.