“All I Want for Christmas”, la canzone dei record: ecco quanto guadagna Mariah Carey con il brano più ascoltato a Natale

25 Dicembre 2021 13:52

Le stime, in termini di introiti, del guadagno di Mariah Carey con la canzone “All I Want for Christmas”, emblema della musica natalizia in ambito commerciale

Da quasi 30 anni accompagna le radio di tutto il mondo in questo periodo. E’ la canzone dei record, è l’emblema della musica natalizia in ambito commerciale. “All I Want for Christmas” è uno dei brani più belli e coinvolgenti del periodo natalizio, ormai come una tradizione, a partire dal 1994. E Mariah Carey, la sua esecutrice, è colei che probabilmente più gongola – forse anche probabilmente più di un bambino eccitato per l’arrivo di Babbo Natale – allo scoccare di questa festività. Il motivo? Semplice: ogni dicembre, dal 1994, solo grazie alle royalties della canzone, l’artista guadagna una cifra che si aggira tra i 500 e i 700 mila euro. Lo ha riferito il Telegraph, che ha stimato un guadagno totale di 19 milioni di euro nei 27 anni di vita del brano. Senza dimenticare, ovviamente, tutti gli introiti legati ai diritti.

Tra l’altro, come scritto sopra, “All I Want for Christmas” è la canzone dei record, ma lo è anche per un altro motivo: pure quest’anno ha infatti raggiunto il primo posto nella classifica dei singoli più ascoltati in questo periodo e, per la prima volta nella storia americana, una canzone raggiunge la prima posizione in tre decenni differenti. Chapeau!