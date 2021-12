Gli esperti: “basta panico su Omicron, ha una letalità dello 0,26% nei non vaccinati”

22 Dicembre 2021 14:29

La nota pagina Facebook “Pillole di ottimismo” ha invitato gli italiano a non cedere alla paura di fronte ai dati sui contagi in Italia, per via della bassissima letalità della nuova variante Omicron

“Pillole di ottimismo” (Pdo) è una pagina Facebook nata in tempi di pandemia, amministrata dagli scienziati Guido Silvestri e Chiara Barbieri Ardigò e che riunisce diversi esperti fra cui medici, virologi, epidemiologi. Si è fatta apprezzare col tempo per l’analisi dei dati, per la chiarezza e perché ha provato in ogni modo ad allontanare panici e allarmismi. E lo stesso ha fatto ora, lanciando un appello molto importante: “non cedere alla paura di fronte ai dati che in queste ore testimoniano la presenza di una elevata circolazione del virus sul nostro territorio – si legge nel post – con una prevalenza crescente della variante Omicron. Oggi rispetto ad un anno fa – sottolineano gli esperti – si contano un sesto dei morti, un quarto dei ricoveri in terapia intensiva ed Omicron al momento ha una ​​letalità, ossia la proporzione di decessi che si verificano in una popolazione infetta, di 0.26% in una popolazione di non-vaccinati (le altre varianti in Sudafrica si attestavano tra 2.5% e 4%)”.

Quest’ultimo è un dato importantissimo, una percentuale significativa che certifica una volta di più la “strada” che sembra stia per prendere la nuova variante. Come scriviamo su queste pagine da giorni, anche con l’intervento di medici ed esperti, Omicron parrebbe aveere una letalità molto più bassa, simile a un’influenza. Insomma, potrebbe adattarsi all’uomo, arrecando molti meno danni. Ed è un altro dei motivi (l’ennesimo) per cui non è ben chiaro l’allarmismo e il panico tornato ad aleggiare in Italia negli ultimi giorni.