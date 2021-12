19 Dicembre 2021 10:54

Il Centro/Destra vince le elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale di Vibo Valentia

Il Centro/Destra vince le elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale di Vibo Valentia. E’ quanto è emerso al termine delle operazioni di scrutinio del voto riservato solo ad amministratori locali e in favore di amministratori locali. Erano tre le liste di candidati al Consiglio provinciale di Vibo Valentia: due per il centrodestra, Coraggio Italia e Forza Italia, e una per il centrosinistra e per l’alleanza Pd-M5S, “La Provincia del Futuro”.