19 Dicembre 2021 11:59

Provinciali di Catanzaro: maggioranza dei seggi al Centro/Destra, Abramo resta presidente fino alla scadenza naturale del mandato nel 2022

Il Centro/Destra, che conquista 9 dei 12 seggi e resta maggioranza nel Consiglio provinciale di Catanzaro. Ricordiamo che si votava solo per i consiglieri e non per il presidente, ruolo che continuerà ad essere ricoperto da Sergio Abramo che rimarrà in carica fino alla scadenza naturale del mandato nel 2022.