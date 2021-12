Presentazione dei risultati del progetto di promozione turistica “Reggio Calabria Welcome”

10 Dicembre 2021 14:46

Lunedì 13 dicembre 2021 alle ore 10:00 si terrà presso la sede della Camera di commercio di Reggio Calabria la conferenza stampa di presentazione delle azioni promozionali e dei risultati conseguiti nell’ambito del progetto Reggio Calabria Welcome, per la valorizzazione dei prodotti turistici reggini “Eritage” e “Activity”, nonché le principali linee d’intervento programmate per il 2022. L’incontro sarà anche l’occasione per presentare il docu-film “Alla scoperta della punta dello stivale”, realizzato dall’Ente camerale in collaborazione con il circuito E-borghi, che racconta con la formula dello storytelling alcuni borghi della Città Metropolitana di Reggio Calabria, le tradizioni, le bellezze artistiche ed architettoniche, gli scorci naturali ed altre peculiarità del nostro territorio.