Poste italiane: negli uffici postali di Reggio Calabria, Locri e Palmi disponibili le cartoline dedicate alle festività natalizie 2021

13 Dicembre 2021 10:24

Poste Italiane dedica alle prossime festività natalizie due colorate cartoline filateliche, disponibili fino al 5 gennaio 2022 presso gli Uffici Postali con Sportello Filatelico di Reggio Calabria (via Miraglia), Locri (via Roma) e Palmi (via Battisti) e gli Spazio Filatelia del territorio al prezzo di 0,90€ ciascuna. Nell’occasione sarà anche possibile chiedere l’annullo speciale rettangolare dedicato. Un modo per inviare gli auguri di buone feste a chi ci sta lontano o a una persona speciale. In un periodo di distanziamento sociale per l’emergenza sanitaria, Poste Italiane vuole sostenere ancora una volta il valore della scrittura e una semplice cartolina rappresenta un oggetto che può essere custodito nel tempo.