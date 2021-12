Poste Italiane: domani in Calabria nuova fornitura di vaccini Moderna

21 Dicembre 2021 16:30

Poste Italiane, domani in arrivo altre 24.100 dosi di Moderna

Non si fermano le consegne dei vaccini nella nostra regione. Domani, mercoledì 22 dicembre, infatti sono in programma le consegne in tutta la regione di altri 24.100 vaccini Moderna. I furgoni di Sda, corriere di Poste Italiane, saranno infatti impegnati a distribuire le dosi alle strutture sanitarie territoriali per i centri abilitati alla vaccinazione sul territorio delle cinque province calabresi. Il quantitativo, che verrà distribuito con i mezzi speciali di Poste Italiane attrezzati di celle frigorifero, verrà così ripartito: 8.600 dosi arriveranno a Castrovillari, 4.600 saranno destinate a Lamezia Terme, 2.100 ciascuno per Vibo Valentia e Crotone, mentre le ultime 6.700 saranno consegnate a Melito Porto Salvo. La fornitura alle strutture ospedaliere avverrà anche in questa occasione in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri e l’Esercito Italiano.

Poste Italiane ricorda che la prenotazione per la vaccinazione si può effettuare collegandosi direttamente alla piattaforma aziendale, raggiungibile all’indirizzo web https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it, inserendo il proprio nome, cognome e codice fiscale.

I cittadini calabresi, inoltre, possono richiedere la vaccinazione al loro portalettere o semplicemente recandosi presso uno dei tanti sportelli automatici ATM di Poste, presenti sull’intero territorio regionali, muniti di tessera sanitaria.