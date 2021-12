Poste Italiane: a Marcellinara l’annullo filatelico e la cartolina dedicati ai piccoli comuni

10 Dicembre 2021 09:46

Marcellinara è uno dei comuni scelti da Poste Italiane in Calabria per presentare ai cittadini i temi della filatelia e della scrittura legati alle tradizioni e al patrimonio culturale della comunità. Nell’ambito delle manifestazioni programmate per la rievocazione storica dell’eccidio di Marcellinara del 1806, sabato 11 dicembre, dalle ore 16,00 alle ore 19,00, presso la sala del Consiglio comunale di via IV Novembre, alla presenza del sindaco Vittorio Scerbo e di alcuni rappresentanti aziendali, saranno disponibili un annullo filatelico e una cartolina. L’iniziativa è parte del programma dei nuovi impegni per i Comuni italiani con meno di 5mila abitanti, annunciato dall’Amministratore Delegato Matteo Del Fante in occasione della seconda edizione “Sindaci d’Italia” ed è coerente con la presenza capillare di Poste Italiane sul territorio e con l’attenzione che da sempre l’Azienda riserva alle comunità locali e alle aree meno densamente popolate. La realizzazione di tali impegni è consultabile sul sito web www.posteitaliane.it/piccoli-comuni. “Questo primo annullo filatelico che riguarda la storia di Marcellinara è motivo di soddisfazione – ha detto il sindaco Scerbo – grazie alla positiva collaborazione con Poste Italiane, che tante iniziative sta promuovendo per supportare i piccoli comuni. La rievocazione storica sull’Eccidio di Marcellinara del 4 luglio 1806 ha permesso alla nostra comunità, grazie ad una perfetta azione corale diretta dal marcellinarese Giuseppe Scerbo Sarro, di ripercorrere e rispolverare una pagina purtroppo triste della nostra storia con l’obiettivo di darle una forte valenza storica, civile, sociale e culturale per le future generazione”. L’iniziativa è coerente con i principi ESG sull’ambiente, il sociale e il governo di impresa che contribuiscono allo sviluppo sostenibile del Paese.