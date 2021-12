Scopre di essere positiva al Covid in aereo e viene isolata in bagno per 3 ore: il suo VIDEO fa 4 milioni di views su TikTok

31 Dicembre 2021 12:38

Una passeggera del volo Chicago-Reykjavik scopre di essere positiva al Covid: la donna viene isolata nel bagno dell’aereo per 3 ore e il suo video diventa virale su TikTok

Scopre di essere positiva in volo e finisce per passare il resto del viaggio isolata in bagno. Protagonista una giovane donna americana che ha scoperto di essere risultata positiva al Covid durante un volo da Chicago a Reykjavik (Islanda) ed è stata costretta a isolarsi dal resto dei passeggeri. Secondo la CNN l’episodio risale allo scorso 19 dicembre, seppur sia diventato virale solo nelle ultime ore. La donna, Marisa Fotieo, si era sottoposta a due tamponi molecolari e 5 test rapidi prima del volo, tutti negativi. Dopo un’ora e mezza del viaggio ha avvertito i primi sintomi di malessere, con un forte mal di gola. “Le ruote hanno iniziato a girare nel mio cervello e ho pensato, ‘OK, vado in bagno a farmi un test. Mi farà sentire meglio“, ha dichiarato Marisa alla CNN. L’esito è stato positivo.

La donna si è subito rivolta a un’assistente di volo che, non riuscendo a trovarle un posto in aereo lontano dagli altri passeggeri, visto che il volo era praticamente pieno, le ha proposto di fare una sorta di quarantena nel bagno del mezzo per le 3 ore successive di volo. Marisa ha accettato e sulla porta del bagno è stato apposto un cartello con scritto “fuori servizio”. La hostess ha controllato periodicamente le condizioni della donna portandole cibo e bevande. Mentre si trovava isolata nel piccolo bagno, Marisa ha pensato bene di realizzare un video su TikTok che documentasse la sua assurda esperienza: il filmato è diventato ben presto virale, raggiungendo 4.3 milioni di visualizzazioni in poco tempo. Una volta atterrati in Islanda, la donna è stata portata in un hotel della Croce Rossa dove ha trascorso i 10 giorni di quarantena.