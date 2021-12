10 Dicembre 2021 15:28

Polistena: in arrivo contributi per le famiglie bisognose, lo annuncia il sindaco Michele Tripodi

“L’Amministrazione Comunale in linea con l’impostazione politica e programmatica avviata di sostegno alle fasce più deboli della popolazione particolarmente colpite durante l’emergenza pandemica, ha pubblicato un avviso finalizzato alla assegnazione di contributi per canoni di locazione, solidarietà alimentare e pagamento di utenze domestiche (servizio idrico e Tari) utilizzando il fondo trasferito dallo Stato. Nella scelta di distribuzione delle somme sono stati privilegiati coloro che pagano canoni di locazioni anche onerosi nonchè utenze domestiche, seppure altre risorse saranno destinate ai buoni-spesa alimentari”. E’ quanto scrive in una nota per l’Amministrazione Comunale, il sindaco Michele Tripodi.

In particolare sono previste tre linee di intervento per l’accesso ai contributi:

Linea d’ Intervento A –CANONI DI LOCAZIONE (ANNI 2020-2021); € 90.000

Linea d’ Intervento B – BUONI SPESA ALIMENTARI; € 20.000

Linea d’ Intervento C – UTENZE DOMESTICHE (SERVIZIO IDRICO E TARI ANNI 2020-2021); € 60.867,31

“La somma complessiva impegnata dall’Amministrazione è dunque pari ad Euro 170.867,81. Possono presentare domanda, entro il 31 dicembre 2021, i componenti dei nuclei familiare (solo uno per nucleo) residenti a Polistena e soltanto per UNA delle tre linee di intervento sopra citate. I contributi per nucleo familiare da assegnare variano tra le 250 e le 1000 euro a seconda della tipologia prescelte e dell’ISEE posseduto e saranno erogati in base ai criteri stabiliti nell’avviso. Saranno stilate delle graduatorie di beneficiari in base ai carichi familiari ed all’ISEE a scorrimento sino a concorrenza dei fondi disponibili per ogni linea di intervento. Inoltre saranno ripristinati i pacchi alimentari che saranno messi a disposizione a domanda esclusivamente per i nuclei familiari che osservano la quarantena da Covid. L’impegno dell’Amministrazione Comunale prosegue nel settore sociale in risposta alla difficile fase pandemica considerando il sacrificio che molti concittadini hanno dovuto subire e stanno subendo per il depauperamento obbligato dei propri redditi imposto dal Covid”, conclude Tripodi.