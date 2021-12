Messina, “regala un sorriso” a Gaia e gli altri bimbi con malformazioni congenite: iniziativa al Reparto di Nefrologia pediatrica del Policlinico

20 Dicembre 2021 14:20

Una raccolta fondi a sostegno delle spese mediche per Gaia Marino e per altri bimbi affetti da malformazioni congenite

Giorno 21 dicembre dalle ore 10:00 alle ore 12:00 presso il Reparto di Nefrologia Pediatrica diretto dal prof. Roberto Chimenz padiglione NI del Policlinico Universitario di Messina si terrà la giornata “Regala un sorriso”. L’iniziativa promossa dai genitori della piccola Gaia Marino, bimba affetta da problemi del neurosviluppo col supporto dell’ imprenditrice Anna Maugeri Russo titolare dell’azienda Prontigen è resa possibile grazie alla collaborazione dell’avv. Silvana Paratore legale impegnato in attività di donazione e raccolta fondi a sostegno delle spese mediche per Gaia e per altri bimbi affetti da malformazioni congenite.

Ad accogliere gli animatori che porteranno gioia, divertimento e regali ai piccoli degenti del reparto di nefrologia Pediatrica, l’equipe del prof. Chimenz che ha preso in cura dopo numerosi viaggi della speranza la piccola Gaia con notevoli miglioramenti di salute. Portare un sorriso ai bambini degli Ospedali quale progetto portato avanti in questi anni dalla Prontigen è un vero e concreto gesto di solidarietà. Sarà presente anche il Sindaco di Messina Cateno De Luca.