Policlinico di Messina: stato di agitazione del personale di pulizia

6 Dicembre 2021 10:19

Policlinico di Messina, i lavoratori della cooperativa “Coopservice”: “richiesta di attivazione della procedura di conciliazione e raffreddamento”

La CISAL Terziario comunica che è stata richiesta al Prefetto di Messina la procedura di conciliazione e raffreddamento per i lavoratori della Coopservice che ha in appalto il servizio di pulizia del Policlinico di Messina. “Siamo costretti a procedere come la Legge prevede nei casi, come in questo, il datore di lavoro rifiuti qualsiasi confronto con il sindacato. La situazione di questi lavoratori è grave in quanto sono costretti a turni impossibili che li vedono impegnati per 6 domeniche di fila a cui segue solo un giorno di riposo”, dichiara Clara Crocè di Cisal. “Questi lavoratori sono stanchi ed esasperati. Questi turni di lavoro penalizzanti stanno seriamente minando anche i loro rapporti familiari”, continua Crocè.

I punti sui quali è stata richiesta la conciliazione sono i seguenti: