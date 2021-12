Pnrr, Occhiuto: “Calabria non perderà alcuna risorsa per sanità, progetti aggiornabili fino a marzo 2022”

19 Dicembre 2021 19:46

Merito di un accordo che il presidente Occhiuto afferma di aver raggiunto con il direttore generale di Agenas, Domenico Mantoan

“La Calabria non perderà alcuna risorsa del Piano nazionale di ripresa e resilienza destinata alla sanità. I fondi arriveranno, come nelle altre Regioni, e serviranno tra le altre cose a finanziare gli ospedali di comunità, le case della comunità e le centrali operative territoriali”. Lo afferma in una nota Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria. “Domani, come da scadenza tassativa, verranno comunicati all’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali i primi dati utili relativi alle nostre strutture sanitarie e al nostro fabbisogno, insieme ad una nota nella quale verra spiegato in modo chiaro e trasparente cosa aveva la Regione da maggio 2021 a poche settimane fa, prima del mio arrivo alla Cittadella”, prosegue il governatore.

“Ma quanto al merito dei progetti – questo l’accordo che ho raggiunto con il direttore generale di Agenas, Domenico Mantoan – avremo tempo fino a marzo 2022 per aggiornarli, dopo un accurato confronto che avvieremo nei prossimi giorni con le Aziende sanitarie, con le Aziende ospedaliere e con i sindaci. Siamo impegnati per ricostruire la sanità della nostra Regione, e lo stiamo facendo nonostante le macerie lasciate da 12 anni di sterile commissariamento. Presto i calabresi vedranno i primi frutti di questo incessante lavoro”, ha concluso Occhiuto.